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legrand-russia.ru > Valena Life > Механизмы > Розетки 220В > Белый
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Пункты самовывоза товара:

Москва,  улица Скотопрогонная, 27/26 строение 1  >>

другие пункты самовывоза товара >> Доставка в регионы РФ

 Стоимость доставки

В пределах МКАД:

- при сумме заказа от 5000 руб. доставка осуществляется бесплатно

- при сумме заказа от 1000 до 5000 руб. стоимость доставки составляет 500 руб.

- при сумме заказа до 1000 руб. доставка не осуществляется, только самовывоз с точек продаж


Срок доставки

Минимальный срок доставки товаров: на следующий день, если заказ сделан до 16:00 или через один день, если заказ сделан после 16:00


Варианты оплаты

- Наличные курьеру
- Безналичный расчет
- Оплата банковской картой в режиме он-лайн


Уважаемые клиенты! В связи с карантином шоу-румы (на ул. Скотопрогонная в Мск и на ул. Салова в СПб) не работают.
По Москве и по Санкт-Петербургу работает только доставка!
Почта, звонки и заказы с сайта оперативно обрабатываются удалённо.
ТЦ "Люблинское поле" и ВЦ "Экспострой на Нахимовском" закрыты.
В Новосибирске работают и шоу-рум и доставка.
 

Розетка 2п+З 220В 2-я, клеммы, белый

Серия: Белый
Артикул: lr_028816
Артикул поставщика:
753027 LG (1 шт.)
754950 LG (1 шт.)
754221 LG (1 шт.)
613 руб. RUB
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Силовая розетка 2К+З 16А 250В немецкого стандарта, двойная. Для монтажа в одну круглую монтажную коробку диаметром 60мм. Безвинтовые зажимы. Специальная рамка для двойных силовых розеток идет в комплекте с розеткой.

Москва
ул. Скотопрогонная:
Шоу-рум: ул. Скотопрогонная, дом 27/26, строение 1, этаж 2, офис 201. БЦ "РТС"

Склад: ул. Скотопрогонная, дом 35, строение 3

Для получения товара на складе необходимо оформить документы в шоуруме.
под заказ
Тихорецкий бульвар:
Тихорецкий бульвар, вл.1, павильон О, место О-150. ТК«Люблинское поле» 

Офис и склад в одном месте
под заказ
Санкт-Петербург
ул. Салова:
ул. Салова, дом 44, стр. 1, литера И, этаж 2, офис 4.

Офис и склад в одном месте
под заказ
Екатеринбург
ул. Малышева:
Шоу-рум: ул. Малышева, дом 8, этаж 3, офис 307, ИЦ «Архитектор»

Офис и склад в одном месте
под заказ
Новосибирск
ул. Фабричная:
Шоу-рум: ул. Фабричная, дом 31, 3 этаж, Галерея Электрики и Света

Офис и склад в одном месте
под заказ
Казань
ул. Рихарда Зорге:
Шоу-рум: ул. Рихарда Зорге, дом 11Б, 2 этаж, вход с улицы Даурская

Офис и склад в одном месте
под заказ

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