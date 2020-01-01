Розетка 2п+З 220В 2-я (в одну монтажную коробку) винты, белый

Пункты самовывоза товара:

Москва, улица Скотопрогонная, 27/26 строение 1 >>

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Стоимость доставки

В пределах МКАД:

- при сумме заказа от 5000 руб. доставка осуществляется бесплатно



- при сумме заказа от 1000 до 5000 руб. стоимость доставки составляет 500 руб.



- при сумме заказа до 1000 руб. доставка не осуществляется, только самовывоз с точек продаж



Срок доставки

Минимальный срок доставки товаров: на следующий день, если заказ сделан до 16:00 или через один день, если заказ сделан после 16:00



Варианты оплаты

- Наличные курьеру

- Безналичный расчет

- Оплата банковской картой в режиме он-лайн





