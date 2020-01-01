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Светодиодная панель 40Вт, 3974Лм, 4000К, АС200-240V 3 года гарантии 595*595*9
Артикул: 18013/3YG
Светодиодная панель 40Вт, 3974Лм, 4000К, АС200-240V 3 года гарантии 595*595*91 600.00 руб. 0 руб. RUB
Москва, улица Скотопрогонная, 27/26 строение 1 >>
другие пункты самовывоза товара >> Доставка в регионы РФ
Стоимость доставки
В пределах МКАД:
- при сумме заказа от 5000 руб. доставка осуществляется бесплатно
- при сумме заказа от 1000 до 5000 руб. стоимость доставки составляет 500 руб.
- при сумме заказа до 1000 руб. доставка не осуществляется, только самовывоз с точек продаж
Срок доставки
Минимальный срок доставки товаров: на следующий день, если заказ сделан до 16:00 или через один день, если заказ сделан после 16:00
Варианты оплаты
- Наличные курьеру
- Безналичный расчет
- Оплата банковской картой в режиме он-лайн
ТЦ "Люблинское поле" и ВЦ "Экспострой на Нахимовском" закрыты.
В Новосибирске работают и шоу-рум и доставка.
Розетка 2п+З 220В 2-я (в одну монтажную коробку) винты, белый
Розетка 2П+З 16А 250В немецкого стандарта двойная для монтажа в одну круглую монтажную коробку диаметром 60мм. Цвет - Белый
|Москва
|ул. Скотопрогонная:
Шоу-рум: ул. Скотопрогонная, дом 27/26, строение 1, этаж 2, офис 201. БЦ "РТС"
Склад: ул. Скотопрогонная, дом 35, строение 3
Для получения товара на складе необходимо оформить документы в шоуруме.
|На складе (149 шт.)
|Тихорецкий бульвар:
Тихорецкий бульвар, вл.1, павильон О, место О-150. ТК«Люблинское поле»
Офис и склад в одном месте
|под заказ
|Санкт-Петербург
|ул. Салова:
ул. Салова, дом 44, стр. 1, литера И, этаж 2, офис 4.
Офис и склад в одном месте
|под заказ
|Со склада Москва (2-3 дней):
|149 шт.
|Екатеринбург
|ул. Малышева:
Шоу-рум: ул. Малышева, дом 8, этаж 3, офис 307, ИЦ «Архитектор»
Офис и склад в одном месте
|под заказ
|Со склада Москва (5-7 дней):
|149 шт.
|Новосибирск
|
ул. Фабричная:
Шоу-рум: ул. Фабричная, дом 31, 3 этаж, Галерея Электрики и Света
Офис и склад в одном месте
|под заказ
|Со склада Москва (7-10 дней):
|149 шт.
|Казань
|ул. Рихарда Зорге:
Шоу-рум: ул. Рихарда Зорге, дом 11Б, 2 этаж, вход с улицы Даурская
Офис и склад в одном месте
|под заказ
|Со склада Москва (5-7 дней):
|149 шт.
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